In base ai dati diffusi oggi, la società molto presente con punti vendita nelle stazioni ferroviarie ha visto i ricavi attestarsi a 1,70 miliardi di franchi, in flessione del 15% rispetto al 2019. Il risultato operativo Ebit è crollato dell’85%, scendendo a 14 milioni. I conti si sono chiusi con un perdita netta di 6 milioni, a fronte dell’utile di 74 milioni conseguito nell’esercizio precedente. I dati sono leggermente inferiori alle attese degli analisti per quanto concerne i proventi, ma hanno di poco superato le stime in materia di redditività.

L’azienda ha sofferto in particolare per la diminuzione del flusso dei pendolari nelle stazioni. Le vendite del settore alimentare si sono contratte di un terzo, mentre un po’ meglio si è presentato il segmento dei tabacchi e dei giornali, che ha subito una diminuzione del 13%. Nel corso dell’anno Valora ha però anche continuamente adottato misure per ridurre i costi: le spese operative sono diminuite complessivamente del 12%. I proprietari degli immobili che ospitano i negozi hanno fatto concessioni sugli affitti, non sufficienti però agli occhi dell’impresa: le pigioni sono infatti scese solo dell’11%, si legge in un comunicato.