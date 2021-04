Vent’anni di «BRICS»: una storia a due velocità

I Brics soffiano sulle loro prime venti candeline tra luci (Cina), chiaroscuri (India) e ombre (Russia, Brasile e Sudafrica). È il 30 novembre 2001 quando il britannico Jim O’Neill, allora capoeconomista di Goldman Sachs, firma un Global Economic Paper destinato a entrare nella storia. Il titolo è tutto un programma: «Building Better Global Economic BRICs», gioco di parole tra l’acronimo appena coniato (Bric, ovvero le iniziali di Brasile, Russia, India e Cina, alle quali nel 2010 si aggiungerà la «s» del Sudafrica) e una traduzione letterale che suonerebbe come «Costruendo migliori mattoni dell’economia globale». Nella sua analisi il barone O’Neill, che diventerà anche Commercial Secretary al ministero del Tesoro nel Governo Cameron, riflette su come il probabile boom economico di quei Paesi...