Via libera del consiglio di sorveglianza di PSA, gruppo cui fanno capo marchi quali Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors, al Protocollo di accordo per le nozze con Fiat-Chrysler (FCA): lo dicono all’agenzia di stampa italiana ANSA fonti vicine al dossier. Secco «no comment», invece dal gruppo PSA, che non conferma ma nemmeno smentisce le indiscrezioni.