L’industria del turismo sta dando segni di ripresa su molti fronti, ma c’è un settore in particolare che suscita parecchie preoccupazioni, soprattutto nel mondo dei trasporti, ed è quello dei viaggi d’affare. Duramente colpito dai vari lockdown e dalle restrizioni ai viaggi, sembra faticare a riprendersi. Le compagnie aeree, come Swiss che ha appena annunciato perdite semestrali ancora più disastrose di quelle del 2020, continuano a sottolineare che per loro non ci sarà una vera ripresa se non si riprenderà anche il traffico di chi si sposta per lavoro.

D’altra parte compaiono anche i primi segni di miglioramento. Stando ai dati di AirPlus International, affiliata di Lufthansa, in Europa le cifre delle prenotazioni stanno aumentando di nuovo in modo graduale. In Cina, aggiunge il provider di soluzioni di pagamento per i viaggi, almeno all’interno del Paese ci sono ancora più persone rispetto a prima della pandemia che viaggiano per lavoro. In particolare, secondo AirPlus, il numero di viaggi aerei effettuati all’interno della Cina da gennaio a maggio è stato del 9,5% superiore a quello dello stesso periodo dell’anno pre-coronavirus 2019. Rispetto al 2020, il numero è più che triplicato.

Europa in ritardo

In Europa sta emergendo un comportamento simile anche se un po’ in ritardo, secondo AirPlus: i clienti europei hanno intrapreso più di un terzo di viaggi in aereo in più nel maggio di quest’anno rispetto al mese precedente. Confrontato con lo stesso mese dell’anno scorso, il numero è aumentato di quasi cinque volte.

In Svizzera, i viaggiatori d’affari hanno volato il 40,6% in più a maggio rispetto ad aprile. I tre quarti dei voli sono stati compiuti verso altri Paesi europei. Tuttavia a maggio, il numero complessivo di voli dei viaggiatori d’affari nel continente è stato circa un decimo di quello dello stesso mese del 2019.

Aziende caute

Direttamente interpellate, molte aziende in Svizzera si mostrano ancora caute a riprendere i viaggi d’affari. Anche se c’è chi, come ABB dice che le spese aumenteranno ancora, cifre concrete o valori comparativi sono difficili da fornire. Anzi, i pesi massimi dell’economia svizzera come ad esempio la stessa ABB, Autoneum, Credit Suisse, Lonza, Nestlé, Novartis, Roche, Schindler, Swiss Life e Zuric, dalle pagine del «Sonntagsblick» di recente hanno risposto che la portata dei viaggi d’affari sarà mantenuta il più basso possibile. Addirittura c’è chi come il gigante farmaceutico Novartis ha tagliato le spese per i viaggi di lavoro ancoradi più. Dopo l’interruzione nella fase iniziale della pandemia, sono stati quasi completamente sospesi, ha dichiarato una portavoce. «Le eccezioni in tal senso richiedono l’approvazione da parte dei piani più alti», ha spiegato. Un po’ meno drastica ma sullo stesso tono la risposta di UBS interpellata dall’agenzia AWP. «Il ritorno ai viaggi sarà lento e graduale e continuerà ad essere limitato ai viaggi necessari», ha dichiarato una portavoce. I viaggi di lavoro della banca sono crollati dell’80% nel 2020 rispetto al 2019. «Nella fase post-pandemica, le nuove forme di lavoro come l’home office e le videoconferenze non scompariranno», ha aggiunto.

Passate le restrizioni agli spostamenti, sarà infatti inevitabile che la nuova abitudine ad utilizzare le piattaforme digitali per gli scambi di lavoro continuerà a sostituire almeno parzialmente gli incontri in presenza. Questo a dispetto di chi sostiene che una stretta di mano, una chiacchiera informale e in generale il contatto di persona sono molto più efficaci nell’instaurare rapporti di fiducia e di affari. Il che significa pure, che nei prossimi mesi non ci si attende nessun ritorno ai livelli pre-coronavirus.

