Le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali non stanno colpendo solo le case automobilistiche. Con l’arrivo della stagione invernale crescono anche gli allarmi del mondo retail, secondo cui per Natale potrebbe essere più facile regalare un costume da bagno piuttosto che una giacca a vento.

Il motivo? Il Vietnam, che da inizio luglio sta facendo i conti con un’esplosione di contagi da coronavirus. Il governo fin dall’inizio della pandemia ha imposto regole sanitarie rigidissime per tenere la pandemia sotto controllo (fino a inizio luglio i morti erano stati limitati a 81). A fronte della nuova ondata inizialmente ha introdotto misure ulteriori per il settore manifatturiero, ad esempio costringendo gli operai a vivere in fabbrica giorno e notte. Successivamente si è passato alla...