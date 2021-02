Il Bitcoin vola a un nuovo record. La criptovaluta sale del 7,4% a 48.364 dollari spinta dal suo sbarco a BNY Mellon e da Mastercard, che ha annunciato che potrebbe consentire ai titolari delle sue carte di effettuare alcune transazioni con alcune criptovalute. L’uso improprio delle criptovalute e degli asset virtuali «è un crescente problema». Lo afferma la segretario al Tesoro americano, Janet Yellen. «Vedo la promessa che c’è in queste nuove tecnologie ma vedo anche la realtà: le criptovalute sono usate per il riciclaggio, come strumento per finanziare il terrorismo».