Sulla lista dei partecipanti figura un altro ex pezzo da novanta della politica a stelle e strisce: l’ex vice-presidente (1993-2001) Albert Arnold «Al» Gore Jr., che da parecchio tempo si impegna per la tutela ambientale.

Ma in questo ambito è verosimile che attiri nettamente più l’attenzione l’attivista svedese Greta Thunberg, che parteciperà a diversi eventi. E il tema ambientale è uno di quelli in primo piano nell’agenda del WEF di quest’anno, che svolge all’insegna di «Stakeholder per un mondo coeso e sostenibile».

Per l’occasione Klaus Schwab ha ricordato che per questa edizione presenterà un «manifesto» aggiornato rispetto a quello del 1973. Quest’ultimo, approvato due anni dopo la prima riunione del WEF, affermava che l’economia doveva portare benefici a tutti, dagli azionisti ai clienti ma anche per i dipendenti e la popolazione. Quello del 2020 è rivisto per far fronte alle sfide del XXI secolo delineando obiettivi economici, sociali e di buon governo per contrastare le diseguaglianze e la polarizzazione politica. Ma invita anche le aziende a dare un ruolo centrale alla sostenibilità e alla protezione dell’ambiente.