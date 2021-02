WEF: l’incontro annuale rinviato ad agosto a Singapore

Il Forum economico mondiale (WEF) ha una volta ancora rinviato la sua riunione annuale a causa della pandemia. L’incontro avrà luogo dal 17 al 20 agosto a Singapore, ha indicato oggi l’organizzazione. In precedenza era stata prevista una data a fine maggio.

Il rinvio non è dettato dalla situazione a Singapore, perché attualmente nella città-stato non si registrano praticamente infezioni di Covid-19, ma dalle condizioni generali internazionali. «Un vertice globale richiede la partecipazione di tutti gli attori globali», ha affermato il fondatore del WEF Klaus Schwab. L’incontro servirà a leader di aziende, politici ed esponenti della società civile per discutere i passi necessari alla ripresa globale.