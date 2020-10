La pandemia del coronavirus ha accelerato il cambiamento delle attività professionali e dei mercati del lavoro. Lo rileva un’analisi del Forum economico mondiale (WEF). La distruzione di posti di lavoro attraverso l’automazione e la digitalizzazione accelera, mentre la creazione di nuovi posti di lavoro rallenta, ha dichiarato oggi Saadia Zahidi, managing director del WEF, in una conferenza online sul nuovo rapporto del WEF «Il futuro del lavoro 2020».

Il WEF continua tuttavia a ritenere che verranno creati più posti di lavoro di quelli distrutti, sottolineando che la parola chiave è la formazione dei dipendenti per i nuovi compiti.

In un sondaggio, l’80% dei manager intervistati ha dichiarato di voler accelerare la digitalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie. Il 43% prevedeva di ridurre posti di lavoro, mentre il 34% voleva assumere più persone. Il 41% ha dichiarato di voler assumere più spesso fornitori di servizi per lavori specializzati. I datori di lavoro pensavano che in futuro il 44% dei lavori sarebbero stati svolti da casa.