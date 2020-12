La Svizzera fa parte dei Paesi in grado di resistere alla crisi scatenata dall’epidemia di coronavirus. Ne è convinto il Forum economico mondiale (WEF), che tuttavia, in un rapporto pubblicato oggi a Ginevra, puntualizza come nessuna nazione possa uscirne indenne.

Nel rapporto, che coinvolge quasi 40 Stati, la Svizzera è ben posizionata riguardo a diversi indicatori. Il risultato non può essere considerato una sorpresa: qualche mese fa un altro indice simile, stilato dal gruppo Horizon, l’aveva piazzata in quarta posizione.

Nel rapporto del WEF, la Confederazione è ad esempio al terzo posto per quanto riguarda la qualità delle istituzioni pubbliche, le politiche del lavoro e la protezione sociale per affrontare nuove sfide. È pure fra i meglio preparati a un’economia digitale, che facilita il telelavoro.

Inoltre, stando al WEF, Berna è riuscita a pianificare e attivare politiche sanitarie, fiscali e sociali che hanno contribuito ad attenuare gli effetti della pandemia. A livello globale comunque, gli ostacoli per una ripresa a lungo termine non potrebbero essere più alti, afferma il fondatore del forum Klaus Schwab.

Un parere condiviso anche dai loro colleghi nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Questi hanno pure menzionato un aumento dei costi legati a criminalità e violenza, una riduzione dell’indipendenza del potere giudiziario e una diminuzione della concorrenza.

L’edizione targata 2021 del WEF, evento che riunisce una volta all’anno quella che viene considerata l’élite politico-economica del pianeta, non si terrà come tradizione a Davos e nemmeno sul Bürgenstock, montagna (e nel contempo anche località) sul Lago dei Quattro Cantoni inizialmente scelta al posto del comune grigionese. All’inizio di dicembre è stato infatti reso noto che, per ragioni di sicurezza legate alla pandemia, il forum si svolgerà in quel di Singapore.