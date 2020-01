La riunione annuale del WEF ha attirato ancora una volta circa 3000 partecipanti dal mondo dell’economia e della politica, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giunto per la seconda volta nella cittadina grigionese, e tutti e sette i membri del Consiglio federale. Complessivamente 120 persone, quali capi di Stato e di governo, godevano di una protezione speciale delle forze di sicurezza, in base al diritto internazionale.

Il responsabile cantonale delle economia pubblica Marcus Caduff ha sottolineato l’importanza economica dell’evento per Davos e per il cantone dei Grigioni: «Secondo uno studio dell’università San Gallo, il WEF genera un valore aggiunto annuo di circa 60 milioni di franchi solo a Davos; e di 94 milioni a livello nazionale.

L’esercito ha terminato oggi il suo impiego sussidiario per la sicurezza del WEF. Dal 17 gennaio in media circa 4900 militari hanno prestato un servizio d’appoggio a favore del Cantone, con incarichi nello spazio aereo e a terra. Non ci sono stati contrattempi rilevanti. Le Forze aeree hanno registrato una violazione nella parte italiana dello spazio aereo limitato per il WEF. Anche la limitrofa Austria, che ha fornito un prezioso contributo, ha rilevato una violazione sul proprio territorio statale, riferisce un comunicato odierno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).