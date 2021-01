Xi Jinping: «Dobbiamo portare avanti la lotta»

(Aggiornato alle 15.37) - La pandemia del Covid-19 «è tutt’altro che finita. La recente recrudescenza dei casi ci ricorda che dobbiamo portare avanti la lotta». Intervenendo in video al World Economic Forum (WEF) di Davos (GR), che si tiene online, il presidente cinese Xi Jinping ha detto di rimanere «convinto che l’inverno non possa fermare l’arrivo della primavera e che l’oscurità non potrà mai avvolgere la luce dell’alba», rilanciando il multilateralismo.