Come l’anno scorso, anche quest’anno è stato il presidente cinese Xi Jinping ad aprire la serie di interventi dei capi di Stato o di Governo al World Economic Forum (WEF), che per la seconda volta consecutiva si svolge in edizione online e non in presenza fisica a Davos, a causa della pandemia. Introdotto dal fondatore e presidente esecutivo del WEF, Klaus Schwab, Xi Jinping ha di fatto anche questa volta inaugurato la settimana di lavori del Forum, che termineranno venerdì. Il presidente cinese ha posto al centro del suo intervento il concetto della cooperazione globale, declinato sul versante economico ma anche su quello geopolitico e su quello sanitario.

«La globalizzazione economica è la tendenza dei tempi. Malgrado in un fiume possano esserci correnti contrarie, nessuna può impedirgli di...