Le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sono società che hanno lo scopo specifico di unirsi a un'impresa e di portarla in Borsa. Ed è una SPAC, la Investindustrial Acquisition Corp., quotata a New York, il veicolo attraverso il quale il gruppo italiano dell’abbigliamento Zegna sbarcherà a Wall Street, entro la fine dell’anno. Questa SPAC, fondata da Andrea Bonomi, è presieduta da Sergio Ermotti, top manager ticinese che ha guidato a lungo la UBS come CEO e che è ora presidente del CdA di Swiss Re.

«Il gruppo Zegna – dice Sergio Ermotti al CdT - mette insieme una grande tradizione e una grande capacità di adattamento alle esigenze dei consumatori, che sono sempre in evoluzione. Con questa operazione si entra in una nuova dimensione, non solo perché c’è per la prima volta per il gruppo...