Ermenegildo Zegna entra in Borsa a New York. Il gruppo di moda, che in Ticino occupa oltre mille dipendenti su 6.000 globali, ha raggiunto un accordo di «business combination» con la Investindustrial Acquisition Corp, una special purpose acquisition corporation (Spac) promossa dalla Investindustrial guidata da Andrea Bonomi e presieduta dall’ex CEO di UBS Sergio Ermotti (v. a lato).

La famiglia Zegna manterrà il controllo con una partecipazione di circa il 62% e l’entità risultante dalla fusione avrà un valore atteso di 3,2 miliardi di dollari. L’operazione porta 880 milioni di dollari di capitale fresco. «Avremmo potuto rimanere indipendenti per altri 100 anni», ci spiega l’amministratore delegato dell’azienda Gildo Zegna. «Ma si è presentata questa opportunità e abbiamo deciso di coglierla....