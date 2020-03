Abituati ad una società in perenne fermento, l’improvviso tempo libero a disposizione ci coglie impreparati. Lo stesso concetto di «tempo libero» è differente per ognuno di noi. Per qualcuno ha il significato di momento tutto per sè, per altri si configura come un’assenza di obblighi e doveri e per altri ancora fa rima con vacanza.

L’architetto Mario Botta, in un’intervista del 2013 affermava: «io sono contro l’idea stessa di tempo libero non esiste, semplicemente. Perché presuppone l’idea del tempo schiavo, del tempo in cui si fa qualcosa che non si vuole. Ma quelli come me, per i quali il lavoro è un piacere, anche un tormento, certo, ma soprattutto un piacere, il problema non esiste».

Al di là delle considerazioni di ognuno, però, è innegabile che l’attuale situazione, proprio per il suo carattere inedito e atipico, si contrapponga alle personali convinzioni e apra il confronto con una dimensione che spesso, per la frenesia e i mille impegni della vita quotidiana, non si è più in grado di gestire.

Alcuni potranno beneficiarne più di altri e dedicarsi ad hobby e lavori che, altrimenti, sarebbero stati relegati nello stanco spazio della sera o nei weekend che, per loro natura, si fanno usualmente contenitori di impegni, spazi e tempi che non trovano posto durante la settimana

Altri, invece, rischiano di trovarsi in una condizione sospesa, dove l’attesa del ritorno alla normalità, fagocita le giornate. Così, invece di godere, per quanto possibile ovviamente, di questi giorni che, parafrasando l’architetto Botta, potremmo definire di «libertà forzata», si ritrovano svuotati di forze e di energie, preda di una noia che affligge e scontenta, intristisce e disturba. Come un moderno Dino, protagonista de «La noia» di Alberto Moravia, ognuno di noi rischia di venir assalito dall’insofferenza verso ciò che lo circonda, addirittura verso i propri affetti con cui si è costretti a condividere più spazi e tempi rispetto alla consolidata abitudine.

Se vi trovate in questa condizione potrebbe essere utile, per sfuggire al senso di malessere che fortunatamente, almeno lui, è dipendente dalla nostra volontà e attitudine, porsi degli obiettivi da portare a termine in questo periodo.

In questo modo, quando l’emergenza sarà, finalmente, terminata si potrà tornare felicemente stressati alla normale vita fatta di corse, rincorse e affanni e accorgerci che, nonostante tutta la difficoltà e la negatività di quanto appena vissuto, siamo stati in grado di fare di necessità virtù.



Ecco alcune idee per sfruttare le ore a disposizione.



Imparare una lingua

Difficile, ma non impossibile. Forse iniziare a studiare il cinese o l’arabo, per coloro che mai si sono avvicinati a idiomi tanto distanti, non è un’idea vincente poiché rischia di unire sconforto a insofferenza. Ma perché non sfruttare queste giornate per rispolverare le scolastiche nozioni di inglese, francese o tedesco e oliare l’arrugginita conoscenza delle regole grammaticali? Aiutano, a tal proposito, le numerose App: dalla conosciuta Babbel alla gratuita Duolingo, come anche i film in lingua o gli innumerevoli canali Youtube disponibili per tutti i gusti.



Affinare le doti culinarie

Non serve affollare i supermercati come le cavallette delle piaghe d’Egitto. Il Consiglio di Stato ha garantito che i negozi di generi alimentari continueranno a rimanere aperti e ben forniti. Occasione ghiotta per sperimentare gusti e ricette, imparare a fare il pane fatto in casa e le lasagne, la cui ricetta è tramandata in geloso segreto, di madre in figlia da generazioni. Tante idee e ricette su cdt.ch/gusto.



Dedicarsi al benessere

Che sia yoga, zumba a distanza o una sessione di allenamento virtuale, tante sono le attività da fare a casa e le piattaforme a disposizione. Un esempio adatto a tutta la famiglia è Nintendo Ring Fit, Adventure, l’ultima frontiera dello sport gaming del colosso dell’intrattenimento giapponese. Molte le palestre ticinesi che si stanno attrezzando per lezioni in streaming e anche le società sportive, ad esempio FC Lugano, si stanno muovendo in questa direzione. Per tutti i membri della famiglia, consigli e proposte su cdt.ch/benessere.



Familiarizzare con le nuove tecnologie

Sono molte le possibilità offerte dalla rete. Anche il Corriere del Ticino è disponibile per la lettura online, con la versione digitale del quotidiano. Oltre ai giornali esistono numerosi servizi di librerie: Kindle Unlimited, ad esempio, offre centinaia di volumi scaricabili sul proprio lettore e-book ad un prezzo forfettario. Blog, forum e siti per tutti i gusti sono disponibili su internet, così può essere un buon momento per approfondire, grazie a video tutorial ad esempio, tutte le funzionalità della fotocamera ricevuta in regalo per Natale oppure imparare a sfruttare meglio le potenzialità dello smartphone ultimo modello in nostro possesso. Su cdt.ch/tech sono disponibili inoltre articoli di approfondimento per conoscere e capire la tecnologia che pervade ormai tutti i settori sia lavorativi, è cronaca di questi giorni la necessità dello smart working, alla vita privata con notevoli applicazioni nel campo, ad esempio, della domotica.



Giardinaggio, giochi di società e dialogo

Chi ha un giardino lo sa: in marzo molti sono i lavori necessari per l’orto, le aiuole e il manto erboso. Chi, invece, non dispone di uno spazio all’aperto può dedicarsi a interminabili partite di carte o entusiasmanti sfide a scacchi. Infine, sempre e comunque, è importante il dialogo. Tempo prezioso da dedicare all’ascolto e alla parola: entrare in sintonia con l’altro, scoprire pensieri e sogni magari nascosti nella quotidianità e nel vorticare delle aspettative sociali, ora temporaneamente sospese, può rivelarsi arricchente e fonte di sorprese.



Non serve nascondersi dietro l’evidenza: il momento è difficile e lascerà il segno. Tante però le iniziative di solidarietà e anche il Corriere del Ticino vuole essere in prima linea per facilitare il contatto tra chi si propone di aiutare e chi ha bisogno un supporto. L’appello è quello di rispettare le regole e i consigli delle autorità per poter presto riprendere in mano la propria vita, con più consapevolezza della fragilità della nostra società, ma con anche un’accresciuta stima nella sua capacità di resilienza.