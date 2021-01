Per quanto i bambini siano generalmente curiosi verso il mondo animale e vegetale, comunicare loro, in modo scientificamente corretto, la complessità dell’ambiente in cui viviamo non è facile. Ancora più difficile è far sì che i comportamenti virtuosi nei confronti della natura si consolidano. Nessuno infatti nasce con il rispetto per l’ambiente incorporato. Di qui l’importanza di un’educazione ambientale che inizi quanto prima e che sia accurata e rigorosa, perché «conoscere è il primo passo per proteggere e conservare al meglio il nostro mondo», spiega Michela Leonardi, che lavora presso l’Università di Cambridge dove studia l’evoluzione e la distribuzione delle specie nel tempo in relazione al clima.



«Si pensi − continua la ricercatrice − al cambiamento climatico. Benché la problematica sia ormai nota anche ai giovani, non di rado si incorre nella tendenza a fare del clima un discorso semplificato e semplicistico, che non permette di cogliere la complessità del mondo biologico e naturale e di come persone e ambiente siano parte dello stesso sistema. Senza questa conoscenza è difficile sviluppare un atteggiamento di responsabilità duraturo nei confronti del nostro ecosistema.»



Proprio per spiegare ai ragazzi la relazione tra evoluzione e cambiamento climatico, Leonardi ha creato un gioco da tavola, Climate Change - the board game (disponibile in inglese e in italiano): pensato come attività didattica nelle scuole, ma scaricabile anche online per essere giocato ad esempio in famiglia, il gioco aiuta a comprendere, scientificamente, la complessità dei fenomeni biologici ed ecologici e come essi siano il frutto dell’interazione complessa di tante variabili.