Il rapporto con una persona anziana, specialmente se questa diventa progressivamente meno autosufficiente, necessariamente cambia. Per conviverci al meglio bisogna quindi stabilire dei nuovi «confini»: per alcune necessità l’anziano ha bisogno di aiuto, ma non per tutte. Trattarlo come una persona da accudire nei gesti quotidiani – se ad esempio gli cade qualcosa e non è in grado di raccoglierla – non significa che non si debba consultarlo in altre decisioni, dove può invece ancora dire la sua. Allo stesso modo si deve lasciare l’anziano libero di muoversi, uscire e avere una vita sociale, se è in grado di farlo.