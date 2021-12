I primi anni dei bambini sono un periodo di scoperta e conoscenza. Da una parte i piccoli iniziano a conoscere sé stessi e cosa li circonda; dall’altra i genitori sperimentano la loro relazione con i nuovi arrivati. Per mamme e papà, specialmente se al primo figlio, capire cosa sta passando per la testa dell’ultimo arrivato non sempre è una cosa semplice e nei momenti in cui scoppia in un pianto disperato, trovare la strada per riportarlo alla calma può diventare un’impresa ardua. Superati i primi mesi in cui il pianto è associato al soddisfacimento dei bisogni primari, nei periodi successivi sono tante le variabili – anche emozionali – che entrano in gioco.

Tra gli strumenti che si associano al raggiungimento di tale scopo, compare il barattolo della calma. Spesso proposto come una soluzione miracolosa in grado di calmare i bambini nel momento del bisogno, il barattolo della calma è in realtà uno strumento che si può utilizzare per aiutare il bambino a ritrovare l’equilibrio nei passaggi più difficoltosi della gestione delle sue emozioni. Questo barattolo di vetro, che contiene colla e una miscela di acqua colorata con dei brillantini dovrebbe, grazie al movimento dei brillantini appunto, favorire il ritorno a uno stato di calma di un bambino che sta attraversando una crisi emotiva, aiutandolo a regolare le proprie emozioni. Affidarsi esclusivamente a questo strumento è chiaramente una forzatura, in quanto riportare alla calma un bimbo dopo un momento di crisi è un processo più complesso. Pensare che il barattolo della calma possa sopperire a questo processo, rischia di portare sulla strada sbagliata.

Per ritrovare la tranquillità, come detto, può essere un aiuto, se inserito all’interno di una serie di comportamenti: quando il bambino è in piena crisi fisica ed emotiva il primo passo è cercare di riparare la de-regolazione emotiva che si è manifestata. Non è questo il momento di impartire insegnamenti o fargli capire cosa è successo, piuttosto può aiutare abbracciare il bambino “contenendo” le sue emozioni. Il barattolo della calma può essere usato in questo frangente, scuotendolo per far muovere i brillantini e osservandolo insieme al piccolo, magari abbinando esercizi di respirazione: rallentare gradualmente il respiro proprio come rallenta il movimento dei brillantini. Questa pratica, se ripetuta con costanza, può aiutare a favore il rilassamento creando un momento di connessione in cui si ristabilisce il dialogo e si impartiscono gli insegnamenti necessari.

