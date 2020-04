Nonostante si stia iniziando a intravedere uno spiraglio di normalità dopo la «tempesta» della crisi sanitaria, fa sempre comodo mettere da parte un po’ di spunti e di idee da sfruttare per tutte quelle giornate che non sono adatte alle uscite all’aperto (che siano in solitaria oppure in compagnia): potrà sempre capitare di dover trascorrere un giorno in casa per il maltempo. Pioggia, vento freddo e un cielo coperto possono dare l’impressione di aver cambiato stagione da un momento all’altro.