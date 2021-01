Ci si incontra, ci si conosce e ci si innamora... fino a scegliersi ogni giorno: quando il rapporto inizia a farsi più serio e si inizia a progettare un futuro insieme, è tempo però di prendersi le proprie responsabilità e di stilare la lista di buoni propositi per una felice vita di coppia. Perché farlo? Per iniziare con il piede giusto una convivenza, ad esempio, ed evitare di ritrovarsi dopo qualche mese a urlare e a lanciarsi piatti addosso. Ma anche per non perdere quella complicità e intimità che ha contraddistinto i primi tempi della storia e che, con il passare del tempo, potrebbe rischiare di affievolirsi.



Il primo buon proposito è quello di ritagliarsi sempre del tempo da passare insieme. Sembra scontato, ma con il passare degli anni si tende a trascorrere più tempo in compagnia – degli amici o degli stessi figli – che da soli. Un po’ di intimità, invece, è quello che serve per mantenere saldo il rapporto e distendere i nervi nei momenti di tensione. Con lo stesso fine, è importante rompere di tanto in tanto la routine. Nelle relazioni di lunga data, soprattutto se si condivide la stessa casa, è facile adagiarsi sulle proprie abitudini, definendo ruoli che alla lunga possono stancare. Venirsi incontro in questo senso può dare una vera e propria svolta alla relazione. Lei è solita cucinare mentre lui è l’addetto designato al lavaggio piatti? Perché non provare ad alternarsi per un giorno? Poco conta che magari lui sia un disastro ai fornelli e lei odi le faccende di casa: l’importante è mettersi in gioco per scongiurare la noia e trovare il tempo di ridere e scherzare.



Quello di divertirsi insieme, d’altra parte, è un altro buon proposito che ogni coppia che si rispetti dovrebbe fare. Trovare un passatempo o un hobby comune può aiutare a ritagliarsi del tempo di qualità, trascorrendo momenti felici insieme. È importante, tuttavia, ricordarsi di rispettare sempre anche quelle passioni dell’altro che non condividiamo. Avere dei momenti solo per se stessi, infatti, è fondamentale per la propria soddisfazione personale, che è alla base di ogni rapporto sano.



Allo stesso modo, è consigliato poi mantenere sempre un approccio positivo nella relazione. I «momenti no» capitano a tutti, anche all’interno della coppia, ma è fondamentale saper disinnescare i motivi di conflitto, evitando lo scontro e trovando piuttosto un punto di incontro. Lo sappiamo, a nessuno piace sentirsi criticare di continuo: trovare il coraggio di dialogare e discutere in modo sano e costruttivo, senza darsi addosso, è il modo migliore per rinsaldare il legame. E fare pace, poi, sarà ancora più bello.