Tra chiusure, semiconfinamenti e videochiamate, anche questo 2020 sta per volgere al termine. La speranza è che l’anno nuovo porti finalmente un po’ di serenità, restituendo per quanto possibile una parvenza di normalità. Nel frattempo, la situazione attuale richiede ancora qualche sacrificio. Anche in famiglia però è possibile trascorrere un Capodanno felice, sicuramente più sobrio, ma arricchito dall’affetto dei propri cari che, mai come quest’anno, ci ha dato la forza di andare avanti.

Ma qual è il miglior modo per godersi il Capodanno in famiglia dentro casa? Gli amanti dei fornelli non hanno dubbi. Preparare una tavola imbandita, arricchita da tovaglia e tovaglioli a tema, è il modo più semplice e divertente per respirare da subito il clima di festa. Sarà l’occasione per sfoggiare le proprie capacità culinarie ma anche quella per provare qualcosa di nuovo, se non si è propriamente dei provetti chef. Via libera alla fantasia: almeno l’ultimo dell’anno sbizzarritevi con ricette nuove e creative o con piatti prelibati che solitamente non vi permettete. Soddisfare il proprio appetito contribuisce a sentirsi più felici e soddisfatti. Ancor di più se si ha la possibilità di cucinare e condividere il pasto con le persone che si amano.

E nel dopocena? Ci sono molti modi per aspettare la mezzanotte in allegria. Organizzando una serata di giochi in famiglia, ad esempio. Giochi da tavolo, carte o videogame, le alternative sono molte, a seconda dei gusti. I tradizionalisti non rinunceranno alla classica tombola, mentre i più creativi possono dare vita a idee e premiazioni più originali; come quella di mettere in palio al vincitore l’ultima fetta di panettone. Per chi preferisce un’attività più tranquilla, l’idea migliore è quella di organizzare una maratona di film, da godersi tutti insieme sul divano. Oppure si può sfruttare l’occasione per vedere video amatoriali della famiglia e ricordare i vecchi tempi, facendosi anche qualche risata.

Insomma, le idee sono molte e diverse. E se proprio non si vuole rinunciare a brindare con gli amici lontani lo si può sempre fare attraverso una videochiamata di gruppo. Vietato, dunque, deprimersi. Piuttosto, occorre approfittare dell’occasione per riflettere sull’anno appena trascorso e fare tutti insieme dei propositi per quello nuovo. Lo spirito delle feste quest’anno sarà ancora più sentito e ognuno di noi, proprio come quando si era bambini, aspetterà la mezzanotte con un pizzico in più di emozione.

