Se il gentil sesso risulta infatti più multitasking, cioè capace di occuparsi di tante attività contemporaneamente, la controparte maschile tende invece a svolgere un’unica attività per volta e con tempi tendenzialmente più dilatati. Ma a tutto c’è un prezzo. E, in questo caso, per le donne, è quello di sentirsi spesso appesantite, sia fisicamente sia, soprattutto, mentalmente. Si chiama infatti «carico mentale» lo stress spesso provato da compagne, mamme e mogli, non privo di conseguenze. Oltre a rendere continuamente sotto pressione, infatti, molte volte finisce anche con il frenare la carriera, perché tanti pensieri tutti insieme hanno l’effetto di ridurre lucidità e creatività.