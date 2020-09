I bambini sono dei veri artisti. Per loro, disegnare e colorare è il modo migliore per trasfigurare la realtà e dare concretezza alla loro immaginazione e ai loro pensieri e stati d’animo. Tramite le espressioni artistiche, i più piccoli incanalano le emozioni. Per questo motivo allungare loro un foglio di carta, dei pastelli e tutto ciò che serve per disegnare è un buon modo per intrattenerli e anche per stimolarli.