L’innamoramento non è qualcosa di scientificamente controllabile , anzi: si tratta di una sensazione totalmente irrazionale. È possibile provare a spiegare questo evento impareggiabile attraverso una serie di reazioni biochimiche che avvengono a livello neuronale, come se l’innamorarsi presentasse dei «sintomi» che tutti conoscono: battito accelerato, inappetenza e farfalle nello stomaco. Oppure si possono descrivere i comportamenti psicologici delle persone coinvolte , rischiando di incorrere in banali cliché che generalizzano ogni tipo di personalità con un semplice «se vi manca in ogni istante, allora siete innamorati».

L’innamoramento non è fatto di emozioni o sentimenti univoci per tutte le coppie: c’è chi, fin dall’inizio, si sente travolto da un turbinio di sensazioni positive, accompagnato da una forte dipendenza nei confronti dell’altro. Tuttavia, questa euforia va a diminuire man mano che la relazione si stabilizza. Altri invece, si approcciano con più diffidenza e un po’ di imbarazzo, cercando di riporre gradualmente la loro fiducia e la loro vulnerabilità nelle mani del partner, fino a mostrarsi realmente per quello che sono, difetti compresi. Capita anche che alle fasi iniziali dell’innamoramento si associno emozioni non troppo felici, se si teme di essere inadeguati o nel caso in cui manchi la comunicazione necessaria a comprendere i reciproci bisogni.