Mamme e papà amano trasformarsi in supereroi per i loro bambini: proteggerli da ogni dolore o problema è la loro principale missione e per farlo sono pronti davvero a tutto, anche a fingere di stare bene. A volte però, è solo con la sincerità che si può creare un rapporto di fiducia , eliminando così paure e angosce sia nei grandi che nei piccoli grazie alla cosiddetta alleanza emotiva .

Anche se per un genitore è difficile mostrare il suo lato più fragile, farlo aiuta a creare quell’alleanza emotiva necessaria per dare ai bambini il supporto che cercano e per non compromettere con scenate o bugie la fiducia in famiglia. Un’ulteriore ragione in favore della sincerità è data dalla percezione che i più piccoli hanno del mondo: sono i racconti e le emozioni dei grandi ad insegnare loro se una situazione è pericolosa, complessa o facile e solo gestendo in maniera aperta le reazioni è possibile aiutarli a comportarsi nella stessa maniera anche in età adulta.