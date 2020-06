Non è vero che una coppia felice non litiga mai. Anzi, spesso affrontare il conflitto è un primo passo—positivo—per passare al dialogo e capire come risolvere il problema. Valutare il punto di vista del partner e mettersi nei suoi panni è forse una delle cose più importanti da imparare per evitare continui conflitti, che possono minare la stabilità e, nei casi peggiori, la qualità della convivenza di coppia. Questa è soltanto una delle cinque regole per vivere felicemente in due. O meglio, uno dei cinque errori da evitare: la mancanza di empatia e la fuga dal conflitto. Al primo punto, infatti, c’è la comunicazione. Comunicare è importante: Ritagliarsi il tempo per raccontare, spiegarsi, esprimere il proprio stato d’animo e chiarire malintesi o fraintendimenti. Di riflesso, occorre essere pronti ad ascoltare la propria lei o il proprio lui quando comunica qualcosa, per comprendere cosa vive e cosa sta provando.

In questo pratico poster—scaricabile comodamente in formato pdf—un’infografica completa con le cinque regole d’oro per non far «scoppiare» la coppia, accompagnate dai cinque peggiori errori da evitare assolutamente. Guarda anche la videoinfografica con le animazioni. Tra le buone abitudini per vivere in armonia ci sono anche piccoli gesti che non devono essere mai dimenticati o messi da parte: andare a letto nello stesso momento, condividere qualche hobby o passione, non rinunciare ad abbracciarsi e baciarsi, essere fan uno dell’altro per così sostenersi a vicenda, avere fiducia uno nell’altro e perdonare gli errori.