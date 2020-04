La Pasqua si avvicina ed è il momento giusto per preparare le nostra uova colorate. Noi vi suggeriamo di farlo utilizzando dei colori naturali, utilizzando degli ingredienti che probabilmente avete già nella vostra dispensa, o che comunque sono reperibili facilmente sul mercato. Per esempio cipolle, zafferano, caffé, barbabietole e altro ancora. Prima di mettervi all’opera però occorre sciogliere un quesito fondamentale che si riferisce all’utilizzo delle uova. Se le volete mangiare, per esempio durante il brunch di Pasqua, allora preparerete delle uova sode, se per contro vi servono unicamente come decorazione, magari da appendere all’albero di Pasqua, converrà senza dubbio svuotarle e pulirle con attenzione per evitare che qualche piccolo resto marcisca e rilasci cattivo odore.

Il procedimento per colorare le uova é davvero semplice: è necessario mettere separatamente gli ingredienti nell’acqua di cottura delle uova sode, o comunque in acqua anche per le uova che avrete precedentemente svuotato e pulito. Durante l’ebollizione il colore si rilascia e va a depositarsi sul guscio. Maggiore è la quantità di verdure, frutta o spezie utilizzate, più intenso sarà il colore. Aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaino di aceto (bianco) contribuirà a fissare il colore sul guscio dell’uovo.

Potete però anche preparare le uova sode a parte e quindi immergerle nella pentola con l’acqua e gli ingredienti necessari per la colorazione: in questo caso non dovrete più far bollire l’acqua e potete lasciare l’uovo in immersione anche per un’intera notte affinché prenda più colore.

La nostra lettrice Evelina ci scrive dicendoci che se prima di cuocere le uova mettete attorno ai gusci dello spago o vi legate delle foglioline o dei fiori, si potranno ottenere degli effetti speciali: le zone dell’uovo coperte da questi oggetti saranno rimaste non colorate, creando così un interessante motivo sui gusci. Per facilitare questa operazione, un consiglio è di utilizzare un pezzo di un calzino di nailon nel quale inserirete l’uovo, richiudendo con uno spago.

Oltre che per decorare la tavola o l’alberello di Pasqua (o per essere mangiate) le uova colorate possono diventare dei segna posto per il pranzo pasquale.

Questo video vi potrà aiutare in una preparazione che sicuramente sarà coinvolgente anche per i vostri bambini.