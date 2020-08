L’utilizzatore medio di uno smartphone tocca il suo dispositivo 2.617 volte al giorno, in 76 sessioni diverse. Questi numeri, che attestano quanto siamo legati al concentrato di tecnologia che abbiamo tutto il giorno in tasca o in borsa, sono il risultato di uno studio mondiale condotto dalla società di ricerca Dscout quattro anni fa. Nel frattempo, la pervasività del suo utilizzo e le funzioni a disposizioni sono aumentate a dismisura. Questo porta le persone, e spesso i più giovani, a diventare dipendenti dal cellulare, sviluppando quella che gli scienziati chiamano «nomofobia».