Uno degli errori più comuni all’inizio di una relazione è quello di riversare sul proprio partner le ansie e le paure che caratterizzavano la storia precedente. Aver sofferto in passato e aver paura di soffrire di nuovo non sono buoni motivi per non fidarsi di chi sta al nostro fianco ora. Ossessionare il compagno con le proprie paranoie ha l’effetto opposto, quello di allontanarlo. È bene accantonare le insicurezze, per lasciare spazio a emozioni e sentimenti nuovi. Comportamento opposto ma altrettanto sbagliato è quello di idealizzare la persona al proprio fianco, riempiendola di attenzioni fino quasi ad annullarsi, solo per paura di venire abbandonati un’altra volta. Non è necessario cucinare ogni giorno per lei, riempirla di regali o chiamarla a tutte le ore. Come si suol dire in questi casi, «il troppo stroppia». È importante farsi un po’ desiderare, soprattutto all’inizio, quando la curiosità e la voglia di scoprire l’altro è tanta.