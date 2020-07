«Sbagliando si impara». Un concetto che può sembrare scontato e un po’ banale se riferito al mondo degli adulti, ma che assume grande importanza quando si parla di bambini. I piccoli, infatti, tendono ad assorbire tutto quello che li circonda e spesso apprendono più facilmente e velocemente dagli errori piuttosto che dalle vittorie. Una caduta, un bicchiere di latte versato, un muro pitturato: sono tutte situazioni che portano il bambino a piangere, a disperarsi e, in alcuni casi, anche a essere rimproverato, ma l’insegnamento che ne deriva può essere prezioso.

Come il metodo Montessori insegna, il bambino ha bisogno della propria autonomia per crescere forte e indipendente. Un’attenta osservazione del suo comportamento da parte dei genitori, senza interferire, gli permetterà di imparare e di auto-correggersi ogni volta che sbaglia. Questo non significa che mamma e papà debbano restare fermi a guardarlo mentre si fa del male o quando sta per combinare qualche disastro in casa ma, se anche questo dovesse succedere, rimproverarlo servirebbe a poco. L’obiettivo, infatti, è che il bambino capisca da solo di aver sbagliato e che impari dall’adulto il comportamento giusto da tenere.

Il concetto da seguire è: «Aiutarlo a fare da solo». Se ogni volta che il bimbo si trova di fronte a una difficoltà il genitore corre in suo aiuto e lo protegge stile mamma chioccia, il piccolo non imparerà mai a fare da sé. Allo stesso modo, se ad esempio venisse rimproverato per aver fatto accidentalmente cadere qualcosa, tenderebbe a pensare che ciò che stava facendo non vada rifatto né ritentato, non imparando mai a farlo nel modo corretto. L’ideale, quindi, è stargli accanto senza interferire, permettendogli di sbagliare, ma in tutta sicurezza.

L’osservazione e l’azione motoria, d’altra parte, sono i due pilastri dell’educazione. Per scoprire, conoscere e imparare un bambino ha bisogno di toccare, di esplorare e, se necessario, anche di commettere errori. Attraverso gli sbagli, il piccolo conosce sé stesso, le proprie sensazioni e il mondo che lo circonda.

Anche le reazioni dell’adulto influiscono sulle sue percezioni. Fare un dramma per una macchia di pomodoro sulla tutina o per un bicchiere di latte versato porta il bambino a pensare che sia meglio non provare a fare nulla piuttosto che ritentare e fare meglio. Invece che sgridare, il genitore dovrebbe aiutare il piccolo ad accorgersi da solo dell’errore, mostrandogli come fare per non ripeterlo. In questo modo, sarà più facile che il bambino apprenda il comportamento giusto per il futuro.

