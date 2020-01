Il divorzio è un dramma, perché rappresenta la fine di un progetto di vita condiviso. Il matrimonio è infatti un «investimento» importantissimo dal punto di vista relazionale, emozionale ed economico. La sua rottura rappresenta una vera e propria crisi che va quindi a coinvolgere ogni ambito della propria esistenza. E che genera spesso sentimenti estremamente negativi, come sofferenza, disperazione e voglia di rivalsa, se non un desiderio di vendetta. Si tratta dunque di una situazione molto problematica, che richiede lo sforzo di entrambi per evitare la nascita di una guerra senza esclusione di colpi tra chi, spesso solo pochi anni prima, si era giurato amore eterno. Che cosa fare, dunque, per rendere il divorzio meno drammatico?