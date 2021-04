Per i suoi ottantasei anni Monopoly, il gioco da tavolo creato da Charles Darrow – che, si dice, lo abbia copiato da The Landlord’s Game, inventato da tale Elizabeth Magie – si colora delle vie, piazze, monumenti, alberghi e aziende luganesi. L’arrivo – previsto per il prossimo autunno – di Monopoly Lugano, oltre ad essere un’occasione di pregio per la città svizzera, le cui bellezze troveranno posto sul tabellone del gioco, offre anche spazio per una riflessione sulle attività ludiche «di società». Queste comprendo i giochi da tavola, ma anche quelli con le carte, di ruolo e di gruppo e sono, al pari del gioco libero, fondamentali per la crescita dei bambini: non solo aiutano a sviluppare l’intuito e la creatività dei giovani, ma sono anche utili per la costruzione delle relazioni sociali tra pari. I giochi da tavola, da Monopoly a Cluedo passando, ad esempio, per il Gioco Dell’Oca (di cui esiste una versione tutta ticinese), insegnano «il rispetto delle regole come il dover aspettare il proprio turno. Permettono poi di mettersi al posto dell’altro per anticiparne le mosse e implicano la gestione delle frustrazioni, se si perde una partita. Tali competenze acquisite si rivelano utili in qualsiasi nuovo contesto sociale», precisa la dottoressa Laura Soldini, Psicoterapeuta FSP che opera in Ticino con bambini, adolescenti e famiglie.