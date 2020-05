I più piccoli imparano

Apprendere la coordinazione tra vista e capacità motorie è un passaggio fondamentale nella vita di ogni bambino. È proprio sviluppando questa competenza che i più piccoli smettono di sbattere contro ogni cosa e diventano più sicuri nel camminare, fino ad iniziare a correre. Come sottolinea il portale pediatrico Uppa (Un pediatra per amico), tuttavia, esistono abitudini sbagliate che rendono questo processo più difficile, come ad esempio il fatto di praticare poco moto all’aria aperta. I bambini, come dei veri scienziati, hanno bisogno di sperimentare le proprie capacità. Solo così riusciranno a scoprire tutto ciò che è necessario per vivere nel mondo. Ecco, dunque, alcuni consigli per aiutare passo dopo passo i propri bimbi ad apprendere queste abilità essenziali.

Va detto, innanzitutto, che l’apprendimento inizia dal primo istante di vita. Come fa notare Uppa, un bambino che si muove sul passeggino guardando ad esempio verso l’alto vede il cielo ed inizia ad abituarsi alla sua presenza. Chi, invece viene tenuto nella fascia, o nel marsupio, avrà un punto di vista diverso. Stendendo una coperta su un prato e lasciando che il piccolo si muova liberamente, inoltre, potrà iniziare a prendere confidenza con la natura, guardandosi attorno.

Pian piano i bimbi riconoscono gli animali e i loro versi, toccano la terra e i fili d’erba. In totale autonomia danno senso a quello che li circonda. In questa fase i genitori tendono ad avere il terrore che si facciano male. L’atteggiamento giusto, in questo caso, è permettere loro di muoversi in totale sicurezza. Controllarli, ad esempio, va bene. Meglio però non intervenire ad ogni piccola caduta o ad ogni incertezza. In questo modo svilupperanno maggiore coordinazione, imparando dove mettere i piedi.

Col tempo i bambini acquisiscono sicurezza nelle proprie capacità. Sanno ciò che sono in grado di fare e tendono ad alzare il livello di difficoltà delle loro piccole imprese quotidiane. Se i genitori li aiutano in ogni singola difficoltà, al contrario, penseranno di non essere capaci di fare nulla da soli. Sviluppata la coordinazione e il senso degli spazi esterni, capiranno che negli spazi angusti di casa è meglio non saltare o giocare a pallone, ad esempio. Sapranno, dunque, quando e perché è il caso di fermarsi, sedersi e (persino) ascoltare.

Facilitare l’apprendimento dei bambini, seguendo questi passaggi, non è affatto difficile: ogni ambiente fuori da casa è un mondo tutto da esplorare. Portarli con sé in luoghi diversi, purché sicuri, è insomma la strategia migliore per stimolarli.

