Se per le donne che diventano mamme esistono molteplici idee regalo per celebrare il lieto evento, forse un po’ meno attenzione in questo senso è dedicata al papà. Pensare ad un regalo per gli uomini che diventano genitori, però, può rivelarsi altrettanto divertente grazie a una serie di simpatiche soluzioni: utili, ma anche ironiche.

A partire da un kit di congratulazioni e di «benvenuto» nel mondo dei papà con tanto di tappi per le orecchie per quando arriverà il tanto agognato turno per dormire, molletta da naso anti-puzza dei pannolini e una scheda dove annotare tutte le informazioni che continuamente vengono domandate da parenti e amici e che puntualmente il papà dimentica. Un regalo pratico può essere invece la fascia o il marsupio per portare comodamente con sé il bebè: in commercio ce ne sono diversi, per ogni esigenza.

In tema di abbigliamento, la tutina è un evergreen: in questo caso, può essere personalizzata con le indicazioni che il papà dovrà seguire per farla indossare correttamente al bambino – impresa che può non essere sempre facile. Oppure, un’altra opzione è regalare una coppia di magliette a tema e coordinate, che indossate assieme diano l’idea di una piccola squadra in azione. E a proposito di squadre – soprattutto se il bambino è di sesso maschile – un regalo che probabilmente sarà molto gradito dal papà è la maglia della sua squadra del cuore personalizzata con il nome del piccolo.

Per i papà più sentimentali, e che – una volta cresciuto il bimbo – si lasceranno cullare dalla nostalgia, un’opzione può essere un portafoto speciale, magari dopo aver recuperato uno scatto con il genitore e il figlioletto. In alternativa, si può scegliere un album da riempire con le fotografie che il papà scatterà e sceglierà con il passare del tempo; o ancora, una coppia di oggetti che sia il papà che il bambino possano indossare – come un bracciale – per sentirsi ancora più uniti.

Un’altra idea può essere poi un kit di accessori per l’automobile, capitanato da un portaoggetti dove collocare i giochi e i prodotti indispensabili per il bambino, per evitare che il veicolo si trasformi in un «campo di battaglia» con oggetti sparsi ovunque. Infine, pur consapevoli del fatto che i neopapà non vorranno staccarsi dai loro piccoli nemmeno per un momento, si può comunque optare per un regalo che possa aiutarli a riposare e isolarsi un po’ quando ne avranno bisogno. Un esempio? Un paio di cuffie bluetooth per ascoltare la propria musica preferita.

