Il silenzio crea quel vuoto che magari fa male in un primo momento, ma che poi si configura anche come l’unica opportunità per creare spazio laddove non c’era e, di conseguenza, per aprirsi al nuovo. E il nuovo può riservare piacevoli e inaspettate sorprese come vedere e ascoltare il proprio partner diversamente rispetto a prima, oppure decidere di prendersi finalmente cura del benessere psico-fisico della coppia per voltare pagina una volta per tutte, aprendosi alla vita con fiducia, consapevoli di ciò che è stato e credendo in ciò che sarà.