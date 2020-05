Nelle scorse settimane, la pausa scolastica forzata a causa del coronavirus, ha allontanato gli studenti dalla normalità e per molti di loro continua tutt’ora l’insegnamento a distanza che, come accade per tante altre situazioni, ha forse emozionato in principio e poi non più! Un recente studio australiano, Growing Up Digital, ha rivelato che nell’era della COVID-19 la digitalizzazione è diventata fonte di distrazione dall’imparare e un numero crescente di studenti dichiara di essere «troppo stanchi per concentrarsi su compiti educativi». In questo scenario, torna attuale «Come imparare a studiare», pubblicato nel 2013 da Matteo Rampin, medico, psichiatra e psicoterapeuta. Il libro, un vademecum ricco di consigli per ragazzi delle medie e delle superiori e per i loro genitori, traccia un filo rosso tra lo studio e lo sviluppo di quelle capacità utili anche una volta conclusi gli studi e riguardanti il saper agire sistematicamente, organizzare e pensare in modo strategico. Scrive Rampin: «lo studio mette alla prova non solo l’intelligenza, ma anche molte altre facoltà come l’autocontrollo, la forza d’animo, la costanza, e coinvolge le cose in cui si crede, l’idea che ognuno ha del mondo e di quello che nel mondo ci sta a fare».

Come imparare a studiare, dunque, include suggerimenti per contrastare la distrazione crescente nell’ambiente di apprendimento.

Rivolgendosi agli addolescenti Rampin scrive: