“Il corpo è il filtro cognitivo e affettivo e il tramite attraverso il quale la mente dell’uomo entra in contatto con il resto del mondo”, scrive Umberto Galimberti. È attraverso diverse espressioni facciali e linguaggi corporei che, fin da bambini, si comunica cosa piace e cosa mette a disagio. Imparare il rispetto dei confini personali e il concetto di consenso, che “è in realtà solo un’idea estesa del rispetto per gli altri” - spiega Jillian Roberts, psicologa infantile e dell’adolescenza - è essenziale per instaurare delle relazioni sane nel mondo circostante; ma, continua la psicologa, “È sempre difficile descrivere questo concetto psicologico in modo che i bambini possano davvero far propria l’idea di doversi proteggere» per esempio in situazioni di bullismo e prepotenza altrui.

Per spiegare ai piccoli il rispetto per sé e per gli altri, Rachel Brian ha scritto «Dai un bacio a chi vuoi tu». La ricercatrice e educatrice, già celebre per aver firmato il video Tea Consent, in 64 pagine fitte di fumetti e dal linguaggio adatto ai bambini, offre gli strumenti per riconoscere le insidie in ogni ambiente, reale o virtuale, a contatto con coetanei e adulti. Il libro si apre con la dichiarazione: “Sei il re. Consenso è come essere il sovrano del tuo regno. Popolazione: tu.” Le pagine successive approfondiscono il diritto di scegliere, o rifiutare, di cambiare idea e di prendere decisioni riguardanti il proprio corpo, che si tratti di un abbraccio, un bacio o altro. Altre parti del libro sono dedicate al concetto dell’ascolto e dell’empatia. Viene ad esempio spiegato ai piccoli entro quali limiti spetti loro l’aiutare chi si trova in difficoltà (“se un adulto ha bisogno di aiuto con qualcosa, è compito di un altro adulto aiutare”). Il libro, che affronta anche la questione delle violazioni della privacy online, condivide le indicazioni del Consiglio d’Europa a proposito del rispetto del corpo contro le violenze sui minori.