L’amicizia nella coppia? Non solo è possibile, ma è necessaria. Per la relazione rappresenta infatti un collante molto importante e aiuta a nutrire il rapporto, giorno dopo giorno. Sintonia, complicità, armonia: sono questi gli elementi che permettono di «gettare un ponte» nel mondo interiore dell’altro, avvicinando i due partner sempre di più e rafforzando il loro legame, così da affrontare al meglio le tempeste della vita.

Ciò viene confermato anche da esperti e specialisti. Il World Happiness Report pubblicato dalle Nazioni Unite, ad esempio, sottolinea come essere amanti non basta per una relazione sana ed equilibrata: per raggiungere il benessere psicologico è necessario essere anche amici. Per l’autrice Kim Oliver, che ha scritto il libro «Il segreto delle coppie felici», l’amicizia è caratterizzata da sentimenti quali il rispetto e la considerazione, che possono mancare quando si parla di due amanti. In uno studio di qualche anno fa, poi, si metteva in luce l’importanza dell’amicizia, che risulta essere un collante molto più forte della passione e del desiderio.

Essere amici significa essere alla pari: entrambi i partner necessitano della stessa attenzione e di uno scambio di affetto reciproco e soddisfacente allo stesso tempo. La complicità nella coppia si rivela quando, in alcuni momenti importanti della propria vita, si cerca l’altro come prima cosa, così da condividere con lui o lei emozioni positive e negative; cercare aiuto; affrontare insieme anche i momenti più complessi. Il che non significa escludere le altre amicizie, che rimangono fondamentali per il benessere della relazione. Una coppia chiusa rischia infatti di diventare solipsistica e di dare vita ad un rapporto squilibrato. Allo stesso modo, essere amici non significa rivelare ogni cosa di sé, compresi gli aspetti più segreti, ma sapere di avere accanto una persona con cui poter parlare di tutto, senza il timore di essere giudicati negativamente.

Essere amici, infine, significa anche saper ascoltare con attenzione le esigenze e le necessità del proprio partner. Non basta prestare orecchio a quello che l’altro dice, distraendosi con altri pensieri e preoccupazioni, oppure senza alcun coinvolgimento di tipo emotivo. L’ascolto deve essere infatti partecipe, rivolgendo tutta la propria mente all’altra persona. In questo modo si entra in sintonia con il mondo interiore del partner, rafforzando il legame.

