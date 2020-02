Regalano abbracci come mamma e papà, mantengono i segreti come fratelli e sorelle e sono fedeli come amici. Per i nipoti gli zii svolgono una miriade di ruoli e rappresentano un punto di riferimento fondamentale, accompagnando i piccoli nel loro percorso di crescita. Il loro amore è spesso incondizionato come quello dei genitori e il loro aiuto a 360 gradi va dal sostegno emotivo al supporto materiale ed economico. Questa figura «ibrida» rappresenta il perfetto complemento educativo per mamma e papà e la loro presenza nella vita dei piccoli è unica e irripetibile. A differenza dei nonni, ad esempio, sono più vicini alla generazione dei nipoti e possono condividere con loro passioni e interessi, dalla tecnologia ai videogiochi, dalla musica ai film. Sanno, quindi, essere compagni di giochi insostituibili, in compagnia dei quali è possibile trascorrere momenti di svago e divertimento. La loro equidistanza tra genitori e figli, poi, aiuta a sanare gli inevitabili conflitti che nascono in famiglia. Funzionano spesso da «cuscinetto», diventando parafulmini di ansie e tensioni che circolano tra le mura domestiche. Gli zii possono anche concedere qualche vizio o sfogo in più ai piccoli, perché non svolgono lo stesso ruolo dei genitori, fatto di castighi o punizioni.