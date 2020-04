La colomba pasquale

Una ricetta facile e veloce per preparare un dolce che non deluderà nessuno ed è perfettamente in sintonia con la Pasqua: una colomba di pasta sfoglia con ripieno goloso di crema.

Ce la manda una nostra lettrice bellinzonese. Eccola:

Ingredienti

2/3 paste sfoglie spianate

1 porzione di crema pasticcera (vedi ricetta a parte)

zucchero a velo

1-2 cucchiai di marmellata di albicocche

Per la crema pasticcera

4 tuorli

4 cucchiai di zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

ev. scorza di ½ limone

2 cucchiai colmi di farina

5 dl di latte

1 noce di burro

liquore per dolci (per esempio Marsala)

PROCEDIMENTO

Per prima cosa, occorre procurarsi una forma di colomba della grandezza desiderata, come nella foto, che ritaglieremo da un cartoncino.

A questo punto appoggeremo la pasta sfoglia sul modellino della colomba e con la rotella ritaglieremo le due/tre forme necessarie, tra le quale una volta cotte, sistemeremo la crema (possiamo fare una colomba a due o a tre strati).

Prima di infilare la pasta nel forno, la buchelleremo con la punta di una forchetta.

Facciamo cuocere le due colombe di pasta sfoglia nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10-15 minuti.

Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera.

Sbattiamo dapprima i tuorli con lo zucchero, lo zucchero vanigliato e la scorza di limone.

Aggiungiamo la farina setacciata e 1/2 dl di latte.

Scaldiamo il latte restante che poi verseremo sul composto preparato in precedenza, frullando il tutto.

Facciamo cuocere a fuoco lento per alcuni minuti. A operazione conclusa aggiungiamo la noce di burro e il liquore, a piacimento.

A questo punto non ci resta che spalmare sul primo strato di sfoglia la marmellata di albicocche e la crema pasticcera, sovrapponendo quindi il secondo strato ed eventualmente anche un terzo.

Da ultimo cospargeremo la superficie del dolce con lo zucchero a velo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata