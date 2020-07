Viviamo in un mondo rumoroso, dove il rischio è che “we loose our mind”, letteralmente “perdiamo la mente” ovvero ci perdiamo, come dice lo scienziato Alan Wallace, oggi uno dei più attivi divulgatori di progetti di ricerca legati alla meditazione buddista, che non ha dubbi: contro lo stress, l’ansia e le sofferenze mentali, curare e coltivare la mente è più urgente che mai. Ciò è possibile, secondo lo studioso, attraverso la mindfulness, che comporta quiescenza, introspezione, benevolenza ed empatia.



Un invito che Wallace rivolge non solo a coloro che si trovano in posizione di controllo e potere, nei governi e nei consigli direttivi, ma anche a quanti, ad esempio, lavorano nel settore dell’educazione: è infatti anche da lì che si deve partire per rivalutare fondamentalmente l’esistenza umana e i valori che la guidano. Ma anche, semplicemente, per “prendersi una pausa” – ricorda Tidy Minghetti, che ha conseguito il “Master Mindfulness and Compassion MCM – Mindfulness Project” nel 2017 ed è organizzatrice di corsi di yoga per adulti nel luganese.



“Già a partire dalle scuole elementari”, spiega Tidy Minghetti, “un minuto giornaliero – che poi diventa cinque o dieci minuti al giorno – di mindfulness aiuta i bambini a capirsi meglio, ascoltarsi, comunicare, rispettare sé e gli altri. Attraverso una serie di esercizi di visualizzazione, di rilassamento e di respirazione – proposti sotto forma di giochi – i piccoli sono guidati a soffermarsi su che cosa accade “adesso”. L’attenzione è focalizzata sul corpo e le sensazioni che esso invia nel presente, tralasciando così le preoccupazioni passate e future.”



In un mondo nel quale si è diseducati alla rabbia, perché ritenuta socialmente poco accettabile, la mindfulness accompagna i bambini nella corretta espressione di quest’emozione, invitando a prendersi un po’ di spazio e tempo, osservando quello che sta accadendo dentro se stessi, senza alcun giudizio. “La mindfulness – continua Tidy – consiste infatti in una sollecita e non giudicante attenzione al flusso della coscienza. Coltivare questa attitudine aperta e non giudicante significa scoprire spazi interiori di sorprendente calma mentale e accoglienza, che ci permettono di rapportarsi alle esperienze interiori e relazionali in modo sempre più aperto, maturo e sensibile.”



La mindfulness, inoltre, è utile anche per i genitori, come spiega la psicologa Maria Beatrice Toro nel libro “Crescere con la mindfulness (guida per bambini e adulti sotto pressione)”. Ritagliarsi un po’ di tempo di pausa al giorno serve per ricaricare le energie, riconquistare il controllo di se stessi e riuscire così a vivere relazioni autentiche e appaganti con i propri figli.