Gli aspetti positivi che si possono ottenere grazie alla visione di un film sono numerosi e dimostrati anche da parecchie ricerche scientifiche. Nel poster con l’infografica, scaricabile in un comodo formato pdf adatto anche per essere salvato sul proprio smartphone, l’elenco di tutti i benefici di cui possiamo godere, a seconda del genere o, meglio, della «categoria» dell’opera scelta. I consigli per una serata cinema in coppia, in famiglia con i bimbi oppure per chi vive nella terza età. Piccolo o grande schermo che sia... buona visione!