Mons Martino Signorelli in «Storia della Val Maggia» scrive: «Se il Bonstetten nota che d’estate nei paesi non ci son che donne, non è certamente solo a causa dell’emigrazione, ma anche, e più, dell’alpeggiatura».

E ci sono alpeggi situati in posti straordinariamente belli.

La regione di Mogno e Fusio un tempo ospitava due alpeggi: quello di Vacarisc e quello di Mognola con i loro corti. Dal 2007 sono riuniti in un unico alpeggio che sfrutta una decina di corti.

Il percorso non presenta difficoltà, è segnalato in bianco e rosso, ma richiede buone scarpe da montagna. Si parte da Fusio o da Mogno per salire al Corte di Vacarisc, dove arriva anche una stradina sterrata. E si continua in un bel bosco di resinose fino alle cascine del Corte di Mognola (1842 m), situato in una conca erbosa con diversi canali di irrigazione. Una cascina conservata nell’aspetto originale e visitabile durante la stagione estiva, ospita una raccolta di testi, fotografie e utensili che testimoniano la vita degli alpigiani di un tempo.