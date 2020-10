«L’amore è eterno finché dura», direbbe l’attore italiano Carlo Verdone. Ma farlo durare non è così difficile come si potrebbe pensare. Perché un rapporto funzioni anche dopo i primi tempi di naturale idillio, occorre prendersi cura del partner e coltivare il sentimento giorno dopo giorno. Un concetto piuttosto semplice per la donna, meno per l’uomo, solitamente più in difficoltà nel riconoscere i segnali che si celano dietro ad alcune richieste o atteggiamenti della compagna.

Conoscere i desideri dell’altro è il primo passo per riuscire a realizzarli. Una tendenza degli uomini più egocentrici è quella di dare tutto per scontato, non tendendo contro del fatto che la donna è più soggetta al cambiamento, sia di umore che di pensiero. Spesso le donne tendono a non rendere espliciti i propri bisogni e questo manda in confusione l’uomo. Il consiglio è quindi quello di parlare chiaro, chiedendo alla dolce metà in modo diretto quello che vuole e come fare per aiutarla a ottenerlo.

Una regola da tenere a mente con la propria donna è poi quella di evitare di fare paragoni. Vietato parlare di ex e ancor meno delle prestazioni sessuali avute con loro: potrebbe avere un effetto devastante sulla psiche femminile. Anche le amiche sono off limits, gli unici commenti accettati sono quelli sul lato caratteriale, mai quelli fisici.

Fondamentale e ancora oggi troppo poco considerato è il concetto di collaborazione. Nel 2020 è impensabile lasciar fare tutte le faccende domestiche alla donna, soprattutto se proprio come l’uomo lavora ed è presa da mille impegni. Un cinquanta e cinquanta è sempre la scelta migliore per mantenere l’armonia nella coppia. Se è più stanca del solito, meglio offrirsi spontaneamente di aiutarla, senza aspettare che sia lei a chiederlo. Alle donne piace avere al proprio fianco un uomo che collabori nella gestione della casa e della famiglia, insomma un uomo multitasking.

Ad ogni modo, in amore regole assolute non esistono. Ogni coppia ha bisogni e problematiche differenti, che nulla hanno a che vedere con quelle di altre coppie. Per far durare una storia occorre quindi prima di tutto parlarsi, confrontarsi e capirsi. Le cose non dette, rimaste in sospeso troppo a lungo, hanno l’effetto contrario di allontanare i partner, aumentando le incomprensioni. Per tutto il resto, serve complicità e alchimia, due elementi imprescindibili per trasformare una storia in un amore per la vita.

©CdT.ch - Riproduzione riservata