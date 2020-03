La tradizione di consumare capretto il giorno di Pasqua affonda le sue radici nella nostra religione cristiana e ancora di più in quella ebraica, da cui deriva il cristianesimo.

Per la verità in molti Paesi è l’agnello e non il capretto a finire in tavola.

L’agnello, per la religione cristiana e ancor prima per quella ebraica, è il simbolo del sacrificio e come tale più volte compare nell’Antico Testamento.

Nel libro dell’Esodo (Esodo, 12, 1-9) a proposito della Pasqua ebraica Dio disse a Mosè e Aronne: “Ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa”. E poi ancora: “In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere”.

Nel Nuovo Testamento, Giovanni Battista accoglie Gesù affermando: “Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”, prefigurandone il ruolo sacrificale per la redenzione dell’umanità.

Nel tempo evidentemente il consumo di agnello è diventato un rito che si è lavato della sua origine, assumendo i contorni di una forma pagana.

Resta il fatto che per la civiltà contadina, consumare agnello o capretto rappresentava un valore imprescindibile, non da ultimo perché questi animali erano allevati in casa.

Che in Ticino il consumo di carne di agnello sia stato sostituito con quella di capretto è probabilmente dovuto al fatto che nelle nostre valli l’allevamento di caprini era molto più diffuso rispetto a quello degli ovini e, non da ultimo, che la carne del capretto è sicuramente più delicata rispetto a quella dell’agnello, più grassa e portatrice di sapori più decisi e non a tutti graditi.

Nel tempo, questo aspetto è sicuramente prevalso e oggi consumare il capretto è diventato un piccolo lusso, un atto sfizioso da contrapporre ad un passato fatto di stenti e di quaresime rispettate sino in fondo. Periodi di magra che andavano oltre al precetto del digiuno e a cui la Pasqua metteva fine. Portare in tavola una carne deliziosa come quella del capretto per le generazioni dei nostri avi non era una consuetudine, non la regola, bensì l’eccezione. E la Pasqua si trasformava dunque in un giorno di festa.

Il capretto da latte che consumiamo a Pasqua ha un peso ideale che varia tra i 6 e i 9 kg, la sua carne sarà tanto più delicata quanto più è di colore rosa chiaro, tendente al bianco; se il rosa dovesse essere maggiormente accentuato, quasi certamente non saremmo in presenza di un capretto da latte, ma di un animale alimentato con dell’erba, ciò che renderebbe le sue carni meno delicate. Il capretto offre una carne con un basso contenuto di grassi e si cucina nel segno della tradizione. Sono molte le ricette che ci sono state tramandate sin dall’antichità e ogni famiglia, ogni nonna, ogni mamma, ha il suo metodo per la preparazione, che può avvenire al forno, alla griglia, allo spiedo, oppure semplicemente in padella quando a finire nel nostro piatto è la spettacolare frittura (le frattaglie).

Accompagnato da uno degli ottimi Merlot prodotti in Ticino, il capretto renderà meravigliosa la vostra Pasqua.

Noi, tanto per cominciare, vi diamo una ricetta per la preparazione del capretto, ma naturalmente attendiamo anche le vostre ricette e i vostri suggerimenti. Come cucinate per esempio la frittura?