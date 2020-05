Carl Gustav Jung, psichiatra e psicanalista svizzero, afferma che «l’incontro tra due personalità è come il contatto di due sostanze chimiche: se c’è una reazione, entrambe vengono trasformate». In una relazione, infatti, lo scambio di amorosi sensi tra i due partner va ad influenzare in modo pressoché invisibile, ma costante, la psicologia di entrambi .

Il primo segnale è legato alla generosità : nessuna relazione durerà se non si basa su questo valore. Il vero amore è dare senza aspettarsi nulla in cambio . Ci vuole, poi, tempo e duro lavoro perché i due partner arrivino a «conoscersi». Se uno si prende cura dell’altro, ci si ispira a vicenda e si crescerà insieme. Se, invece, vi è il bisogno e l’ansia di cambiare il partner, la relazione finirà per sembrare una sorta di sfruttamento . È meglio evitare di rendere il partner l’oggetto delle nostre illusioni.

La comunicazione è essenziale e non ci devono essere cose non dette. Ma se ci si basa sui sensi di colpa per manipolare il dialogo, allora la relazione non è matura. Litigare, ad esempio, ha come funzione il confronto: una coppia che si ama non ha paura di scontrarsi su atteggiamenti o parole che hanno ferito. Una relazione tossica, invece, usa il litigio come un’arma per incastrare il partner e accusarlo di essere «sbagliato», portandolo in uno stato di ansia e scarsa autostima.