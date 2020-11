Per far sì che il momento dedicato alla lettura sia vissuto come qualcosa di piacevole e non come un obbligo è importante far sì che tra genitore e bambino ci sia una comunicazione costante e un’attenzione alle reazioni del piccolo. Ci sono infatti bimbi che, quando comincia una storia, si concentrano e vengono completamente rapiti dalla narrazione e altri che si mostrano più annoiati e maggiormente inclini alle distrazioni. In questi casi, meglio non sottovalutare alcuni segnali: se il piccolo sembra più attratto dalle immagini piuttosto che dalle parole forse significa che qualcosa nella storia lo indispone o che uno dei personaggi lo spaventa.