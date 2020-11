È un processo che avviene per ciascun bambino in maniera diversa: ognuno sperimenta il mondo a modo proprio. Tutti però, fin da neonati, provano diversi tipi di emozioni che imparano a conoscere crescendo. Le prime sono strettamente legate alle necessità, e sono ad esempio disagio, stanchezza o benessere; poi diventano più complesse, come la colpa, la gelosia, l’orgoglio. Nel corso del primo anno di vita lo sviluppo sociale e affettivo si basa sulla relazione con le sue figure di riferimento: è grazie all’intervento dei genitori che il bambino viene rassicurato e riceve risposta ai bisogni che esprime. Questo, giorno dopo giorno, crea in lui un senso di sicurezza e conforto che interiorizza.