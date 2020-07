Il 2,5% circa della popolazione è plusdotato, ovvero possiede un quoziente intellettivo superiore a 130. Una condizione presente fin dalla nascita e, ancora oggi, fonte di grande mistero. I bambini di questo tipo non hanno nessuna area cerebrale più sviluppata, eppure presentano uno sviluppo cognitivo superiore rispetto ai loro coetanei. Alcuni studi di neuroscienze hanno rilevato nel loro cervello una potenziata attività elettrica e metabolica dei neuroni durante il ragionamento. Non sempre questo, però, si traduce in bambini sereni e bravi a scuola. Al contrario, i ragazzi iperdotati hanno emozioni e bisogni diversi e faticano a stare in compagnia dei loro compagni, proprio perché non condividono lo stesso potenziale cognitivo.

Ma come capire se il proprio figlio appartiene a questa categoria? In molti casi, l’intelligenza del bambino viene scambiata per iperattività o difficoltà a relazionarsi. In questo senso, l’espressione “genio incompreso” assume più significato. Un indizio inconfondibile è la noia, che si manifesta in particolar modo a scuola, durante le lezioni. I bambini plusdotati si annoiano perché le lezioni vanno a velocità inferiore rispetto alla rapidità del loro apprendimento. La loro curiosità è inesauribile e si manifesta con continue domande. Non si tratta, tuttavia, di quesiti ripetitivi, anzi: mentre i bambini di pari età necessitano di molte ripetizioni per imparare qualcosa di nuovo, loro apprendono rapidamente e, una volta avuta una risposta esaustiva, tendono a memorizzarla. Altro tratto distintivo è il fatto che maturino interessi molto più ampi rispetto alla media. Alcuni approfondiscono un unico capo di interesse; altri, invece, saltano da una passione all’altra, proprio perché tendono ad annoiarsi una volta apprese tutte le nozioni che la riguardano.

Gestire un piccolo genio in famiglia può essere piuttosto complicato. I bambini plusdotati hanno uno spiccato pensiero critico, talvolta correggono ciò che dice l’insegnante o il genitore, non per arroganza, piuttosto perché amano la precisione e sentono il bisogno di modificare ciò che ritengono inadeguato. La situazione contraria è che il bambino tenda a mascherare le sue potenzialità per sentirsi più simile agli altri. In alcuni casi, si chiude nel proprio mondo di fantasia, trascorrendo le giornate a scuola a disegnare per occupare la mente, subendo i rimproveri della maestra. Il mancato riconoscimento delle proprie abilità cognitive a scuola e in famiglia può essere un grande fattore di rischio per il piccolo, che crescendo può perdersi, disinteressandosi pian piano agli studi e alle relazioni sociali. È indispensabile, quindi, da parte dei genitori in primis, sostenerlo e incoraggiarlo, aiutandolo a esprimersi. Bene affidargli compiti sempre più sfidanti; non va mai dimenticato però di aiutarlo anche a rilassarsi e a godere dei piccoli momenti di gioco e di svago, per liberare la mente.

